ارتفاع سجلات قطاع التعدين 1292% خلال 6 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال ست سنوات (2021/2015)، بحسب إحصاءات وزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 بلغ 1,365 سجلا تجاريا، بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجلا تجاريا فقط.

وأظهرت الإحصاءات بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4,125 سجلا تجاريا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة جاءت تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية، حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.

وعملت المملكة على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.

في ذات السياق أفاد تقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني.

وأشار تقرير وزارة الصناعة إلى أن المملكة تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية، كالحديد، والألمنيوم، والنحاس، والزنك، والذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية، مثل: الأسمدة الفوسفاتية، والاسمنت، والزجاج، والسيراميك، إذ يبلغ إنتاج المملكة من البوكسايت حوالي 4.9 ملايين طن سنويا، يتم معالجته لإنتاج حوالي مليون طن من الألمنيوم سنويا، كما يتم إنتاج حوالي 409 آلاف أوقية من الذهب من عدد المناجم الموجودة في المملكة بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساس.

وبين أن المملكة تنتج نحو 68 ألف طن سنويا من مركزات النحاس والزنك، ونحو 24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنويا، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا، وتعد المملكة من بين أكبر 5 منتجين للأسمدة الفوسفاتية، كما نجحت في تطوير عدد من الصناعات المعدنية الأخرى.

وأكد أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين تهدف إلى زيادة إنتاج الذهب، والنحاس، والمعادن الأساسية عشرة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية لجعل المملكة من بين أكبر ثلاث دول منتجة حول العالم، ومن بين الدول العشر الأولى عالميا في إنتاج الألمنيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية المتعلقة، كما تهدف إلى مضاعفة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة، والتنتالوم والنيوبيوم، التي تعد من العناصر المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة مثل: صناعة الأجهزة الالكترونية الحديثة، والهواتف الذكية والأقمار الصناعية.

السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر

1,365 سجلا تجاريا مصدر خلال 2021

98 سجلا تجاريا مصدر خلال 2015

1292 % نسبة الزيادة

إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بالمملكة 4,125 سجلا.

رفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.