10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق وتجنب التستر

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وحدد البرنامج أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وتتمثل في: وجود سجل تجاري «ساري» للمنشأة ومحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وأهمية تسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم الكترونيا، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.
وشدد البرنامج على أهمية توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الالكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا.
كما حث المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق:
- سجل تجاري سار للمنشأة ومحدث
- حساب بنكي للمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية
- رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها
- تسجيل المنشأة في «حماية الأجور» وتسجيل بيانات أجور العمالة
- توثيق عقود العمالة الكترونيا
- عدم تشغيل العمالة غير النظامية
- توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة
- عدم منح غير السعودي أدوات تمكنه التصرف بالمنشأة
- الالتزام بتوفير وسائل الدفع الالكتروني
- إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا
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