المقيمون يحولون 153.9 مليارا في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت تحويلات المقيمين في المملكة خلال 2021 بنسبة 2.79%، لتتجاوز 153 مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة لها منذ 2015، حيث وصلت حينها إلى 156.8 مليار ريال.

كما ارتفعت تحويلات السعوديين لخارج المملكة بنسبة 34.8% في2021، لتتجاوز 65 مليار ريال.

وأظهرت نشرة البنك المركزي السعودي الشهرية، أن تحويلات المقيمين خلال كامل عام 2021 بلغت 153.9 مليار ريال، بارتفاع 2.8%، ما يعادل نحو 4.18 مليارات ريال عن تحويلاتهم في العام السابق (2020) التي كانت 149.7 مليار ريال.

وعلى صعيد الربع الرابع سجلت قيمة تحويلات المقيمين تراجعها بنسبة 4.82% إلى 37.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 39.45 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

وخلال تعاملات ديسمبر الماضي سجلت كذلك تحويلات المقيمين تراجعا إلى 11.1 مليار ريال مقابل 13.4 مليار ريال في ديسمبر 2020، بانخفاض 17.3%. كما سجلت تحويلات ديسمبر تراجعا مقارنة بنوفمبر 2021 بنسبة 14.4%، والتي بلغت 13 مليار ريال.

وفي جانب تحويلات السعوديين للخارج، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 65.5 مليار ريال بنهاية 2021، بنسبة زيادة 34.8% عن تحويلاتهم في 2020 التي كانت في حدود 48.6 مليار ريال.

كما ارتفعت تحويلات السعوديين إلى 5.7 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي، وبنسبة 19.9%،عن تحويلات الشهر المماثل من 2020 التي كانت 4.8 مليارات ريال، فيما انخفضت بنسبة 20%،عن تحويلات نوفمبر من 2021 التي كانت 7.2 مليارات ريال.

وأشارت نشرة البنك المركزي لشهر ديسمبر إلى أن البنوك المحلية باعت نحو 112.8 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء داخل المملكة بارتفاع 16.6 مليار ريال عن ما تم بيعه في نوفمبر السابق الذي بلغ نحو 96.2 مليار ريال، فيما ارتفعت بنحو 12 مليارا عن مبيعات النقد الأجنبي في ديسمبر 2020 التي كانت 100.9 مليار ريال.

تحويلات المقيمين:

خلال 12 شهرا:

153 مليار ريال في 2021

149.7 مليار ريال في 2020

الزيادة 2.8% (4.18 مليارات ريال)

خلال الربع الرابع 2021:

37.5 مليار ريال في 2021

39.45 مليار ريال في 2020

التراجع 4.82%

خلال ديسمبر 2021:

11.1 مليار ريال في 2021

13.4 مليار ريال في 2020

التراجع 17.3%

تحويلات السعوديين

خلال 12 شهرا:

65.5 مليار ريال في 2021

48.6 مليار ريال في 2020

الارتفاع 34.8%

خلال ديسمبر 2021:

5.7 مليارات ريال في 2021

4.8 مليارات ريال في 2020

الارتفاع 19.9%