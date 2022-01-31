شكرا لقرائتكم خبر 63 فرصة استثمارية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في وكالة تنمية الاستثمارات من خلال منصة (فرص). وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تنوعت ما بين مدرسة تعليم ركوب الخيل وكشك كوفي شوب ووجبات سريعة ومجمع تجاري سكني ومحلات تجارية ومحطة محروقات واستراحات ومواقع نقليات ونشاط مستودعات، لافتة إلى أن جميع التفاصيل عبر منصة (فرص).



كانت هذه تفاصيل خبر 63 فرصة استثمارية متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.