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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية محمد الجدعان التقى أمس وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من ‏الموضوعات التي تهم وزارتي المالية بين البلدين الشقيقين.‏

كما التقى الجدعان، بمقر وزارة المالية، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.