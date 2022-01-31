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وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التي تهم وزارتي المالية بين البلدين الشقيقين.
كما التقى الجدعان، بمقر وزارة المالية، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية أحمد شيدي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.
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