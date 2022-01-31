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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعة دايملر الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أعلنت عن تغيير اسمها رسميا إلى اسم علامتها التجارية الرئيسة ليصبح «مرسيدس بنز جروب»، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويختتم رئيس مجلس إدارة المجموعة، أولا كيلنيوس، بذلك إعادة هيكلة جذرية لمجموعته، والتي بدأت نهاية العام الماضي بفصل أعمال الشاحنات «دايملر تراك» عن المجموعة الأم. ويوجد منذ ذلك الحين شركتان منفصلتان مسجلتان في البورصة.

وستركز مجموعة «مرسيدس بنز» الآن على أعمال سيارات الركاب والسيارات النفعية «فان».

وقال كيلنيوس الأسبوع الماضي إنه ينبغي استخدام العلامة التجارية التقليدية ذات النجمة كاسم للشركة لجعلها أكثر جاذبية، وأضاف «نرى أن الاهتمام بمرسيدس قد ازداد في الـ12 إلى 18 شهرا الماضية». وهدف كيلنيوس المعلن هو ترسيخ علامة مرسيدس - بنز كعلامة تجارية فاخرة.