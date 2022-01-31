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وذكر نائب الرئيس للخدمات المشتركة في شركة المياه الوطنية، محمد الغامدي أن برنامج «إعداد» سيسهم في تنوع الفرص لدى المتدربين، مما يوفر بيئة عملية للتفوق والابتكار والعمل، وذلك في شتى التخصصات التي تدربوا عليها.
وبين أن خريجي برنامج «إعداد» حصلوا على عدد من الدورات التأهيلية في مجال قطاع المياه، ومجالات المهارات السلوكية والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة من خلال جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستواهم في المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.
يذكر أن المياه الوطنية أعلنت مطلع أكتوبر 2020 عن برنامج «إعداد»، ومدته 12 شهرا، استهدف 100 متدرب ومتدربة من الحاصلين على درجة البكالوريوس، إذ انخرط المتدربون في البرنامج مطلع العام الماضي 2021.
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