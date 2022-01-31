شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند 12272 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 13 نقطة، ليقفل عند مستوى 12272 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء، والعربي، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، والأبحاث والإعلام، والخريف، وصادرات، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.73%و 6.60 %.

فيما كانت أسهم شركات: شركة الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، وشاكر، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.