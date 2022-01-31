شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز نمو المحتوى المحلي في الصادرات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل الرائد في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة ومحطات الهيدروجين الأخضر اليوم، مع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم، لتبادل المعرفة والخبرات في مجال ائتمان الصادرات، بهدف تسهيل وتنمية الصادرات المحلية والاستثمارات الخارجية للشركات والمؤسسات الوطنية، من خلال تعزيز نمو المحتوى المحلي والصادرات السعودية في المشاريع الدولية والاستثمارات الرأسمالية في الخارج، مايؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب، إلى أن البنك يعمل على تنويع شراكاته وتوسيعها مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكداً الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات لدعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة تلبي تطلعات الشركاء والمستفيدين؛ مما يعزز تنافسية المنتج السعودي ويزيد الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد البديل كهدف إستراتيجي لدى الدولة يدعم رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام«.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبونيان، إن أكوا باورشركة وطنية رائدة، على قدرٍ عالٍ من الخبرة في مجال تمويل المشاريع، بما في ذلك العمل مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، مستطردا: و من خلال تعاوننا المباشر معها والذي بدوره يمكننا من تبادل المعرفة بطرق فعالة من أجل بناء القدرات الوطنية لتمويل المشاريع.

وتابع: ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر بعين التقدير إلى هذه الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، ونتطلع إلى مشاركة منسوبيه في مشاريعنا، لاسيما وأننا نواصل تقديم الحلول التي تعود بالمنافع الاقتصادية على المملكة، وتدعم الأهداف الطموحة لرؤية 2030».

ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي، منتجات التمويل لعمليات التصدير وتقديم الضمانات والتأمين على الائتمان، فضلاً عن تسهيلات أخرى بهدف تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة وذلك ضمن جهود البنك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية للإسهام في تنويع اقتصاد المملكة، وتوسيع قاعدة صادراتها غير النفطية، وزيادة قدرة الشركات السعودية في مختلف القطاعات على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتوفر أكوا باور الكهرباء والمياه المحلاة على نحو موثوق بكلفة منخفضة، من أجل دعم التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول التي تعمل فيها.