بعد 10 سنوات.. مصر تعود لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مصر اليوم، الإثنين، انضمامها إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، بعد نحو 10 سنوات من خروجها منه في يونيو 2011، وهو الأمر الذي يمنح السندات الحكومية الثقة أمام المستثمرين.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قوله إن مصر انضمت رسمياً لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، ابتداءً من اليوم الاثنين.

وتوقع معيط دخول مصر بـ 14 إصدارًا، بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85 في المئة.

وأوضح الوزير أن هذا يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب الفرصة للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

واعتبر أن انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان"، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية؛ خاصة أن 90 في المئة من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر إلى هذا المؤشر.

وأوضح معيط أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام، السعي إلى إعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان"، بعد أن خرجت منه في يونيو 2011.

ونجحت الحكومة المصرية في تحقيق متطلبات بنك "جي بي مورجان"، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.

ويعكس ذلك الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات، التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.