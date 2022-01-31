شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف الجبر.. 42 عاما من العطاء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل 42 عاما، دعا مجلس إدارة غرفة الشرقية أن يكون الغداء بشكل دوري في كل دورة انتخابية؛ إذ كان يدعو فيها الأعضاء القدامى والجدد معا، فيما حرص، أثناء تناول مأدبة الغداء للأعضاء، على مناقشة الأمور التجارية التي تخص المنطقة الشرقية بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.. إنه الشيخ عبداللطيف الجبر، الذي كان عضوا بغرفة الشرقية لمدة 16 عاما لأربع دورات متتالية. جاء ذلك خلال لقاء جمع رؤساء وأعضاء غرفة الشرقية للدورتين السابقة والحالية.

الأمنيات الطيبة والتوفيق حملها الجبر لمجلس إدارة غرفة الشرقية الجديد، مع التوافق لاختيار الرئيس ونائبيه، فيما حكى أن وزير التجارة السابق سليمان السليم «رحمه الله» كان يقول: نحتاج إلى خبرة الكبار وهمة الشباب.

ويقول الجبر: إن المنطقة الشرقية لديها جيل من الشباب يمتلكون الهمة والقدرة، خاصة أن قطاع الأعمال متنوع من جميع مناطق المملكة، ومتعاونون فيما بينهم ومتحابون.

"اليوم" لا تفارقني

عبر الشيخ عبداللطيف الجبر عن إعجابه بصحيفة ”الخليج 365”، وقال إنها كانت أول صحيفة يقرؤها في تاريخه، وما زال حتى يومنا هذا؛ إذ يطالع فيها الأخبار التي تهم مجتمع المنطقة الشرقية، فضلا عن الأخبار التي تهم المملكة.