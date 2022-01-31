شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيانات «تداول» ارتفع مؤشرا قطاع الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.6 %، فيما ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.6 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.5 %، والنقل بنسبة 1.1 %، والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.1 %، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2 %، والإعلام والترفيه بنسبة 1.9 %.
وبحسب البيانات: ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.6 %، والاستثمار والتمويل 1.3 %، والتأمين 0.5 %، والاتصالات بنسبة 0.6 %، والأدوية بنسبة 1.4 %، والرعاية الصحية بنسبة 0.2 %، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.6 %، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.1 %، والمرافق العامة وإدارة تطوير العقارات بنسبة 1.3 %، و0.5 % على التوالي.
وانخفض مؤشرا الصناديق العقارية المتداولة، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.02 %، و0.6 % على التوالي.
وأشارت البيانات إلى سهم الإنماء كان الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة بنحو 16.709 مليون سهم، و483.385 مليون ريال، فيما كان سهم صادرات الأكثر ارتفاعا بنسبة 938 %، بينما كان الأكثر انخفاضا سهم مشاركة ريت بنسبة 3.05 %.