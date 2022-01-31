شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» تعاملات أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 0.7 %، ليغلق عند مستوى 12259 نقطة، بتداولات قيمتها 7.591 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة، 197.410 مليون سهم، تقاسمتها 341.443 صفقة.

ووفقا لبيانات «تداول» ارتفع مؤشرا قطاع الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.6 %، فيما ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.6 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.5 %، والنقل بنسبة 1.1 %، والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.1 %، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2 %، والإعلام والترفيه بنسبة 1.9 %.

وبحسب البيانات: ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.6 %، والاستثمار والتمويل 1.3 %، والتأمين 0.5 %، والاتصالات بنسبة 0.6 %، والأدوية بنسبة 1.4 %، والرعاية الصحية بنسبة 0.2 %، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.6 %، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.1 %، والمرافق العامة وإدارة تطوير العقارات بنسبة 1.3 %، و0.5 % على التوالي.

وانخفض مؤشرا الصناديق العقارية المتداولة، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.02 %، و0.6 % على التوالي.

وأشارت البيانات إلى سهم الإنماء كان الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة بنحو 16.709 مليون سهم، و483.385 مليون ريال، فيما كان سهم صادرات الأكثر ارتفاعا بنسبة 938 %، بينما كان الأكثر انخفاضا سهم مشاركة ريت بنسبة 3.05 %.