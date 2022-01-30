شكرا لقرائتكم خبر عن «بينانس» للعملات المشفرة تقيد حسابات العملاء النيجيريين لمخاوف أمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منصة بينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إنها قيدت الحسابات الشخصية لبعض المستخدمين النيجيريين امتثالا للوائح مكافحة غسل الأموال ولضمان أمن المنصة من أجل المستخدمين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بورصة العملات المشفرة القول في بيان على موقعها على الإنترنت: "يتم تطبيق آليات الحماية مثل معرفة العميل، وإجراءات مكافحة غسل الأموال، والتعاون مع سلطات فرض القانون، وقيود الحسابات، لضمان بقاء مجتمعنا محميا".

وأضافت المنصة أن " نحو 281 حسابا نيجيريا،تأثرت مع فرض القيود فيما تم تقييد ما يقرب من 38% من هذه الحالات بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون الدولية".

واشتكى العديد من النيجيريين الذين يتداولون العملات عبر منصة بينانس في الآونة الأخيرة من عدم القدرة على بدء أو إكمال المعاملات.