صندوق الاستثمارات يجمع 18.8 مليارا في 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي ما جمعه صندوق الاستثمارات العامة من مبيعات الأسهم في الشركات المحلية التي تم طرحها في سوق «تداول» على مدى 3 أشهر، 5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال)، بحسب وكالة «بلومبيرج».

وأشارت إلى أنه جمع 3.2 مليارات دولار من بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية STC، أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي، كما جمع مليار دولار من بيع حصة في البورصة السعودية في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه من المقرر أن يجمع الصندوق 820 مليون دولار من بيع حصة في شركة علم للأمن الرقمي بعد تسعير الأسهم في الجزء العلوي من نطاق التسعير، والذي يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهمها الخميس المقبل وسيستمر لغاية 6 فبراير 2022، حيث تم تخصيص 7.2 ملايين سهم لهذه الفئة كحد أقصى تمثل نسبة 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 24 مليون سهم.

وذكرت الوكالة أن مبيعات الأسهم في السعودية شهدت طلبا هائلا من المستثمرين، حيث تم تسعير معظم الاكتتابات العامة الأولية في أقصى النطاقات السعرية، فضلا عن الارتفاعات الكبيرة لمعظم الأسهم عند تداولها للمرة الأولى، ليقفز مؤشر «تاسي» نحو 9%، هذا العام مواصلا مكاسبه في 2021 البالغة 30%.

تأتي هذه العوائد لتمثل دفعة لخطط الصندوق لاستثمار حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد السعودي هذا العام، حيث يتطلع إلى دفع خطة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، من خلال الاستثمار في مجالات مثل الترفيه والسياحة.

وأفادت بلومبيرج بأن المبيعات تمثل تحولا في الاستراتيجية، إذ إنها تحقق تطلعات الصندوق إلى إعادة تدوير رأسماله، عبر بيع حصص في شركات محتفظ بها منذ سنوات للاستثمار في شركات جديدة.

ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة يمتلك نحو 140 مليار دولار في الأسهم السعودية، بما في ذلك حصص كبيرة في البنك الوطني السعودي وشركة التعدين العربية السعودية والشركة السعودية للكهرباء. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة للتعمق أكثر في أسواق الأسهم العالمية هذا العام، من خلال استثمار حوالي 10 مليارات دولار أخرى في الأسهم المدرجة.

جمع 5.020 مليارات دولار:

