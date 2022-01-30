الفرص السياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمنطقة حائل استعرضتها غرفة حائل خلال لقاء مع رجال الأعمال، وناقشت العقبات التي تعترض استثماراتهم السياحية والسعي لتذليلها، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع السياحية القائمة بالمنطقة. وشارك باللقاء الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر عبدالجبار، وأمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، ومدير فرع هيئة التراث بمنطقة حائل الدكتور يحي الفريدي، ورئيس غرفة حائل هاني الخليفي. وبين القاضي أن منطقة حائل تحتضن كنوزا تراثية مميزة جاذبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن انضمام مدينتي جبة والشويمس لمنظمة اليونسكو أسهم بشكل كبير في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، متطلعا بأن يكون هناك مشاريع استثمارية متكاملة البنية التحتية ومتعددة الأغراض، مشيرا إلى أن صندوق التنمية السياحي يهدف إلى أن يصل عدد الزوار للمناطق السياحية بالمملكة إلى 100 مليون زائر، وكذلك زيادة عدد الفرص الوظيفية إلى مليون شاب وفتاة في المشاريع السياحية الموجودة بالقطاع.

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