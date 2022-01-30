استثمر معنا

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وتضمنت الورشة تقديم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة ما بين مراكز بيع رئيسة، ورياض أطفال، ومبان مكتبية، ومعارض، إضافة إلى عدد من الفرص الأخرى، فيما تم الإجابة على استفسارات المستثمرين، والحلول الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهم الحوافز المقدمة لصغار المستثمرين.
وأوضح مدير إدارة الاستثمار التجاري والصناعي الدكتور عبدالله الشهري، أن الورشة هدفت إلى تعريف المستثمرين على الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي تبلغ حاليا 22 فرصة بين تجارية وسكنية، مع شرح آلية التقدم لهذه الفرص الاستثمارية ومتطلباتها.
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