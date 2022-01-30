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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمر معنا عنوان ورشة عمل عقدتها الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع تطوير الاستثمار، والتي استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السكني والتجاري، والتعريف بآلية طرح الفرص الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية، ومزايا الاستثمار بالمدينة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمر.

وتضمنت الورشة تقديم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة ما بين مراكز بيع رئيسة، ورياض أطفال، ومبان مكتبية، ومعارض، إضافة إلى عدد من الفرص الأخرى، فيما تم الإجابة على استفسارات المستثمرين، والحلول الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهم الحوافز المقدمة لصغار المستثمرين.

وأوضح مدير إدارة الاستثمار التجاري والصناعي الدكتور عبدالله الشهري، أن الورشة هدفت إلى تعريف المستثمرين على الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي تبلغ حاليا 22 فرصة بين تجارية وسكنية، مع شرح آلية التقدم لهذه الفرص الاستثمارية ومتطلباتها.