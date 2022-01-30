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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية فعلت أخيرا، محطة الشحن الجوي في مطار محافظة بيشة، بهدف دعم تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع مطار وغرفة بيشة التجارية. ويأتي شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع بيشة من أولويات تفعيل المحطة، كون محافظة بيشة تحتوي على ما يقارب مليون نخلة، تنتج أكثر من 50 ألف طن من التمور، يتصدر «الصفري» النسبة الأعلى بمعدل 90% من التمور الأخرى.



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