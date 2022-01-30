تراجع أرباح «جرير» إلى 992 مليونا

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وأفادت النتائج المالية السنوية للشركة أن الربح التشغيلي خلال العام الماضي بلغ 1.06 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بانخفاض 4%.
فيما بلغ إجمالي الربح 1.22 مليار ريال مقابل 1.32مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بانخفاض 7.5%. وبلغت ربحية السهم 8.27 ريالات مقابل 8.36 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام 2020.
وأرجعت الشركة في بيان على تداول الانخفاض في صافي الربح إلى، انخفاض مبيعات بعض الأقسام وخاصة أقسام الكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو حيث تأثر أداء المبيعات بنقص الامدادات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.3% فقط إلا أن إجمالي الربح قد انخفض بنسبة 7.5% حيث إن هذه المبيعات تحققت من خلال عدد أكبر من المعارض مقارنة بالعام الماضي مما يعني ارتفاع إجمالي تكلفة تشغيل المعارض في الوقت الذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة 2.3%.
وذكرت أنه رغم انخفاض إجمالي الربح بنسبة 7.5% فقد انخفض صافي الربح فقط بنسبة 1.1% بسبب زيادة الإيرادات الأخرى والتي تضمنت (ضمن عوامل أخرى) ربح رأسمالي قدره 38 مليونا من بيع قطعة أرض .
وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتي تضمنت في العام السابق دعم الشركة لمبادرات حكومية بنحو 25 مليون ريال. وانخفاض تكلفة التمويل. وانخفاض مصروف الزكاة.
ولفتت الشركة إلى أنه تم افتتاح ستة معارض جديدة خلال العام في حين تم إغلاق معرضين أحدهما بجدة في 2021/2/1 والذي كان قد تم افتتاح معرض بديل له في نهاية العام الماضي، والآخر بأبو ظبي.
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