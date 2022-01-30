انخفاض أرباح زين السعودية 17.7%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية»، بنسبة 17.69% في2021، إلى 214 مليون ريال، وذلك من 260 مليون ريال في 2020.

وذكرت الشركة في بيان على موقع تداول أن الربح التشغيلي خلال العام الماضي بلغ 699 مليون ريال مقابل 1.002 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2020 بانخفاض 30%.

فيما بلغ إجمالي الربح 4.88 مليارات ريال مقابل 5.44 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة بانخفاض 10%. وبلغت ربحية السهم 0.238 ريالا مقابل 0.379 ريالا خلال الفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 22%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 10.28%؛ وجاءت هذه الزيادة في التكلفة نتيجة عكس بعض المخصصات خلال العام 2020 بمبلغ 484 مليون ريال.

وكانت الإيرادات مستقرة على الرغم من الأثر التراكمي لجائحة كورونا، والذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لأداء العمرة. وقد تم تعويض هذا الانخفاض بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس.

وذكرت الشركة أنها تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 247 مليون ريال.

وأشارت إلى انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ قدره 409 ملايين ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار (ليبور).

وكذلك من خلال إعادة هيكلة الديون التي تمت خلال الربع الرابع من العام 2020 والربع الأول من العام 2021 على الرغم من مكاسب تعديل اتفاقية تمويل المرابحة خلال الربع الثالث من العام 2020 والبالغة 136 مليون ريال.

وأفادت «زين السعودية»، أنها سجلت للمرة الأولى أرباحا مبقاة بقيمة 139 مليون ريال، وتواصل تسجيل صافي ربح للسنة الخامسة على التوالي رغم آثار جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنها خلال السنوات السابقة، تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه تسوية جميع المبالغ المتنازع عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا والمتنازع عليها للفترة من 2009 إلى 2017؛ حيث كان للاتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة. وفي أوائل العام 2022 تلقت زين السعودية المخالصة النهائية بشأن هذه التسوية.