ميدغلف تتوصل إلى تسوية مع رئيسها التنفيذي السابق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت شركة «ميدغلف» إلى تسوية نهائية مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق بمبلغ إجمالي قدره 59 مليون ريال، إضافة إلى المساعدة في تحصيل المبالغ المتبقية لدى معيدي التأمين.

وأوضحت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف»، في بيان على تداول أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاقية تسوية نهائية بشأن طلب رفع دعوى قضائية ضد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق بمبلغ إجمالي قدره 59 مليون ريال، إضافة إلى المساعدة في تحصيل المبالغ المتبقية لدى معيدي التأمين.

وكانت شركة «ميدغلف» أعلنت في 27 نوفمبر 2017، طلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد أحد التنفيذيين الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقا، وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق.

وطلبت الشركة التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها، وقضت المحكمة التجارية في الرياض بإلزام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» بدفع 152.69 مليون ريال للشركة، إلا أن محكمة الاستئناف بالرياض ألغت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى.

وأعلنت «ميدغلف» حينئذ أنها ستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة، حفظا لحقوق الشركة وأموال مساهميها.