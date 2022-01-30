اللجين توحد القوائم المالية مع «ناتبت»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة اللجين القابضة توحيد القوائم المالية مع شركتها التابعة «ناتبت»، متوقعة تحقيق أرباح بقيمة 305 ملايين نهاية العام 2021.

وأوضحت شركة اللجين القابضة في بيان أمس أنها استلمت بريدا الكترونيا من المراجع الخارجي للشركة بتاريخ 29 يناير 2022 بخصوص رأيه المهني بطلب توحيد القوائم المالية لـ «اللجين القابضة» مع شركتها التابعة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) لعام 2021م، بدلا من استخدام طريقة حقوق الملكية عند معالجة الاستثمار بشركة ناتبت، وتم تأييد هذا الرأي من قبل لجنة المراجعة بعد مناقشته مع المراجع الخارجي، وذلك لتحقق كامل شروط القدرة على التأثير والسيطرة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.

وذكرت أنه يتطلب توحيد القوائم المالية بحسب المعايير المحاسبية الدولية عمل تقييم شامل للشركة التابعة (ناتبت) وأصولها بتاريخ السيطرة من قبل مقيم مستقل معتمد، وإصدار قوائم مالية موحدة مع القوائم المالية لشركة ناتبت كما في 31 ديسمبر 2021م، مبينة أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام هذه المتطلبات وانتهاء اعمال المراجعة وإعلان النتائج المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2021م قبل نهاية الموعد المحدد لإعلان النتائج المالية لعام 2021م من قبل هيئة السوق المالية يوم 31 مارس 2022.

وأكدت أنه لن يكون لتوحيد القوائم المالية لشركة اللجين القابضة تأثير على نتائج الشركة التشغيلية بالمقارنة مع المعالجة المحاسبية السابقة بطريقة حقوق الملكية، مشيرة إلى أن نتائج ناتبت التقديرية (غير المدققة) لعام 2021م تشير إلى تحقيق ناتبت صافي ربح بمبلغ 521 مليون ريال وربحيه السهم 4.87 ريال. وستكون أرباح اللجين القابضة المتوقعة (غير المدققة) لعام 2021م مبلغ 305 ملايين ريال وربحية السهم 4.41 ريالات.

وتبلغ حصة شركة اللجين القابضة 74.98% في أسهم شركة ناتبت بنهاية الربع الثالث لعام 2021، حيث زادت حصة الشركة خلال الربع الثالث لعام 2021 من 57,4% الى 74.98%، كما زادت حصة الشركة خلال الربع الرابع لعام 2021م من 74.98% إلى 75.37%.