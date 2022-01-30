شكرا لقرائتكم خبر بدء اكتتاب الأفراد في «علم» الخميس بسعر 128 ريالا للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة «علم»، سعر الطرح النهائي بـ128 ريالا للسهم الواحد، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنه ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد الخميس المقبل وتستمر حتى 6 فبراير 2022، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 7.2 ملايين سهم تمثل نسبة 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وذكرت أن عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للفئات المشاركة بلغ 24 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.800 مليون سهم كحد أدنى، تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وتقدم شركة علم، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حلول الأعمال التقنية المتكاملة والحلول الرقمية للقطاعين العام والخاص. وتخدم الشركة 30 مليون عميل، ويعمل بها 1400 موظف، وتستثمر في الكفاءات البشرية عن طريق تدريب 1400 طالب.

وحصلت الشركة في 2021 على موافقة لطرح 24 مليون سهم تمثل 30%، من أسهم الشركة للاكتتاب العام. وأعلنت في ديسمبر الماضي نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها، تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وتأسست الشركة عام 1986 تحت مسمى «شركة العلم للأبحاث والتطوير»، وفي 2002 تحول اسمها إلى «شركة العِلم لأمن المعلومات»، لتقديم خدمات الكترونية وكل ما يتعلق بأمن المعلومات، بما فيها الخدمات مقدمة إلى الحكومة.

وفي 2011 تحول اسمها إلى شركة «عِلم»، حيث توسعت في النشاط التجاري إلى تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإسناد والتدريب، وفي 2018 تحولت من الأتمتة إلى الرقمنة، وأصبحت منصة رقمية تقدم تجربة عميل متكاملة وبدأت في التوسع دوليا.

اكتتاب شركة علم

- انتهاء مرحلة بناء سجل الأوامر

- تحديد السعر النهائي للسهم عند ريالا 128

- بدء اكتتاب الأفراد /3 2 /2022

- انتهاء اكتتاب الأفراد 6 / 2 /2022

- تخصيص7.2 ملايين سهم للأفراد

- حصة الأفراد تمثل30 % من الأسهم المطروحة

- إجمالي الأسهم المطروحة24 مليون سهم

- تمثل30 % من رأس المال البالغ 800 مليون ريال

- حصة المؤسسات بعد اكتتاب الأفراد 16.8مليون سهم

- تمثل حصة المؤسسات 70 % من إجمالي أسهم الطرح