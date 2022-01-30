شكرا لقرائتكم خبر عن 1.28 مليار ريال «إنفاق المستهلكين» على الأطعمة والمشروبات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 يناير الحالي، بلغت نحو 8.773 مليار ريال، مقابل 9.505 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 7.7 %، فيما بلغ عدد العمليات 111.506 مليون عملية، مقابل 120.676 مليون عملية، منخفضة بنسبة 7.6%.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بنحو 1.276 مليار ريال، مقابل 1.356 مليار ريال، متراجعا بنحو 5.9 %، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 7.1 %، مسجلا 25.716 مليون عملية، مقابل 27.682 مليون عملية.

ووفقا للتقرير جاء في المرتبة الثانية قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة عمليات بلغت 1.196 مليار ريال، مقابل 1.494 مليار ريال، بتراجع قدره 19.9 %، فيما انخفض عدد العمليات بنحو 11 %، مسجلا 31.743 مليون عملية، مقابل 35.659 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 854.381 مليون ريال، مقابل 945.571 مليون ريال، منخفضا بنسبة 9.6 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية مسجلا 738.416 مليون ريال، مقابل 690.931 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 6.9 %، بينما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 657.850 مليون ريال، مقابل 709.720 مليون عملية، منخفضا بنسبة 7.3 %.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة 2.779 مليار ريال، مقابل 2.929 مليار ريال، منخفضة 5.1 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة بلغت 1.410 مليار ريال، مقابل 1.597 مليار ريال، منخفضة 11.7 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 486.661 مليون ريال، مقابل 508.513 مليون ريال، منخفضة 4.3 %، بينما بلغ عدد العمليات 5.368 مليون عملية، مقابل 5.650 مليون عملية، بانخفاض 5 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات 322.415 مليون ريال، مقابل 368.088 مليون ريال، منخفضة 12.4 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة 283.373 مليون ريال، مقابل 311.548 مليون ريال، منخفضة 9 % على أساس أسبوعي.