شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الدفاع المدني بحي الراكة بمحافظة الخبر تنفذ تمرينا افتراضيا لمكافحة الحريق بأبراج أسمنت الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الدفاع المدني بحي بالراكة بمحافظة الخبر بالتعاون والتنسيق مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية، صباح يوم الأربعاء 23/6/1443هـ، الموافق 26/1/2022م، تمرينا افتراضيا لمكافحة الحريق والتعامل مع الحالات الطارئة بأبراج أسمنت الشرقية على طريق الدمام/ الخبر السريع بحي الروابي.

وهدف التمرين الذي تضمن وقوع حادث حريق افتراضي في أبراج أسمنت الشرقية؛ الوقوف على جاهزية أنظمة وآليات السلامة بالمبنى ومدى الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره إلى الطوابق الأخرى.

وصرح المهندس فهد بن راشد العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشرقية عقب الانتهاء من إجراءات التمرين الافتراضي لمكافحة الحريق بالبرج بأهمية تنفيذ مثل هذه التمارين الضرورية للسلامة ولتوعية العاملين بمبادئ السلامة الوقائية لمنع الحوادث، والتأكد من جاهزية المبنى والتزام العاملين بخطط وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بالمبنى.

وأضاف العتيبي: إن مبنى أبراج أسمنت الشرقية قد تم تزويده بأحدث أنظمة المباني وآخر التقنيات المتطورة في مجال أجهزة إطفاء الحرائق آليا وأنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الحرائق تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة الخبر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار إجراءات السلامة التي تتخذها الشركة وتأكيدًا لأهمية التنسيق مع إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية للتأكد من جاهزية المبنى للتعامل مع الحالات الطارئة.

وفي الختام عبر المهندس فهد العتيبي عن شكره وتقديره للدور الفاعل الذي تقوم به إدارة الدفاع المدني وقيامها بتنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية الافتراضية، كما أشاد بمشاركتها الفاعلة للوقوف على جاهزية المبنى ومدى اتباع العاملين معايير الأمن والسلامة والتوعية بطرق التعامل السريع مع مثل هذه الحوادث.