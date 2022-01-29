هيئة المراجعين

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يأتي ذلك كأحد مخرجات الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والاتحاد الدولي للمحاسبين لنشر مطبوعاته باللغة العربية كجهة معتمدة، وفي إطار جهود الهيئة للرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة ودعم المكاتب الصغيرة والمتوسطة، وحرصا على نقل المعرفة المتخصصة من مصادرها الموثوقة.
ويهدف الدليل إلى تمكين المحاسبين القانونيين من اكتساب فهم عميق لعمليات المراجعة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للمراجعة من خلال شرح المعايير وتقديم أمثلة توضيحية لها.
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