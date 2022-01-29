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وأوضح المعهد في بيان له، أن الدورات تضمنت: الوساطة العقارية، ومهارات التواصل العقاري، وأساسيات إدارة المرافق، والأخلاقيات في المجال العقاري، والتسويق العقاري، ودورة إدارة اتحادات المُلاك، وإدارة العقود العقارية، استفاد منها منذ بداية تأسيس المعهد حتى نهاية العام 2021م أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة ضمن 1771 دورة.
ويستهدف المعهد رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في القطاع العقاري، وتطوير وتنظيم وتعزيز الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وزيادة الاحترافية في التدريب والتأهيل؛ لخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن، وأن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات الصلة.
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