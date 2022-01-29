شكرا لقرائتكم خبر 795 دورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 795 دورة نظمها المعهد العقاري السعودي - الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار - في جميع مدن ومناطق المملكة خلال 2021، استفاد منها 17 ألف متدرب.

وأوضح المعهد في بيان له، أن الدورات تضمنت: الوساطة العقارية، ومهارات التواصل العقاري، وأساسيات إدارة المرافق، والأخلاقيات في المجال العقاري، والتسويق العقاري، ودورة إدارة اتحادات المُلاك، وإدارة العقود العقارية، استفاد منها منذ بداية تأسيس المعهد حتى نهاية العام 2021م أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة ضمن 1771 دورة.

ويستهدف المعهد رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في القطاع العقاري، وتطوير وتنظيم وتعزيز الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وزيادة الاحترافية في التدريب والتأهيل؛ لخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن، وأن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات الصلة.