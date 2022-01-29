طرح مشاريع استثمارية بقطاع المشاتل لدعم مبادرة السعودية الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل بمنطقة الرياض في 4 محافظات (الزلفي - المجمعة - الغاط - المزاحمية) بمساحة تتجاوز 718 ألف م2، وذلك ضمن برنامج دعم مبادرة السعودية الخضراء.

وقالت الوزارة خلال ورشة عمل الفرص الاستثمارية للمشاتل في منطقة الرياض التي نظمتها لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة الرياض، «إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى مماثلة في عدد مناطق المملكة حيث سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية».

وبحثت ورشة العمل دور المشاتل في دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال توفير نوعية الأشجار المطلوبة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتوقعت الوزارة في الورشة أن تسهم هذه المشاتل في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم مبادرة السعودية الخضراء وتوفير الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة لطبيعة المملكة.

وكانت الورشة التي شارك فيها عدد من مديري الإدارات في وزارة البيئة والمياه والزراعة وأدراها رئيس لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض الدكتور إبراهيم التركي قد أكدت أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) ودعم مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وجرى تقديم استعراض للمساحات الخاصة بهذه الفرص في المحافظات وشروط الاستثمار فيها، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال مشاريع التشجير بالمنطقة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين إضافة إلى دورها في إنتاج شتلات ذات نوعية عالية من المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن الغذائي.

مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل:

1- منطقة الرياض







فرص استثمارية في 4 محافظات (الزلفي - المجمعة - الغاط - المزاحمية)



المساحة الإجمالية + 718 ألف م2







سيتم الإعلان عنها بالتدريج لاحقا



2- باقي المناطق