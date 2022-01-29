الاجتماع الـ20

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب، تستضيفه الرباط يوم 8 فبراير 2022، والذي يُنظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وشركاؤه من السعودية، والمغرب، وتونس، والبحرين، والإمارات العربية، والسنغال، وباكستان، والكوت ديفوار. وأوضح بيان صادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أنه سيشارك في هذا الاجتماع كل من المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرباط، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ومنظمة الإيسيسكو، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة لعرض آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتأثير جائحة كورونا على اقتصاديات دول المنظمة، والاستراتيجية الجديدة للمركز للفترة الممتدة ما بين 2022 - 2025م.



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