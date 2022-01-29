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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يطلق نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي، تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2022 عبر الاتصال المرئي، وسينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من 7 فبراير حتى 30 مارس 2022. وأوضح الأمين العام للمركز طارق الشميمري، أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كلًا بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.



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