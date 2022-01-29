الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن هناك توقعات بانخفاض جديد لأسعار البيض خلال الأيام القادمة.

وقال السيد، في تصريح ات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم السبت، إن سبب الانخفاض كان نتيجة لوجود بعض الأمراض كانت تؤثر على الإنتاجية، متابعاً أنه بعد محاصرتها بدأ الوضع يتحسن مما تسبب في زيادة الإنتاج وانضباط الأسعار، متمنياً عودة الأسعار لما كانت عليه من قبل.

وبحسب بورصة البيض الرسمية، فقد شهدت أسعار البيض، اليوم السبت، انخفاضًا كبيرا، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيها والأحمر 48 جنيهًا والبلدي 58 جنيهًا.

وخلال الفترة الماضية، حققت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيها.​