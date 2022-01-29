خسر 20 جنيها في 3 أيام.. انهيار أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، بشكل حاد، في نهاية تداولات هذا الأسبوع، ليفقد المعدن الأصفر قرابة 20 جنيها، خلال الـ3 أيام الماضية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 787 جنيها للجرام.

يأتي ذلك على خلفية نزول الذهب العالمي لمستويات 1792 دولار مقابل مستويات 1845 دولار، بسبب إعلان أمريكي عن رفع وشيك لأسعار الفائدة.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 675 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 787 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 900 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6296 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.