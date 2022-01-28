شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وأوروبا يتعاونان لتأمين إمدادات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بالتعاون من أجل ضمان أمن الطاقة في أوروبا، وفي أوكرانيا أيضا في ظل المواجهة بسبب قيام روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقال الجانبان في بيان مشترك، "تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا من أجل تأمين إمداد مستمر وكاف وفي وقت مناسب للغاز الطبيعي إلى أوروبا، من مصادر متنوعة في جميع أنحاء العالم لتجنب صدمات الإمداد، بما فيها تلك التي قد تنجم عن غزو روسي لأوكرانيا".