انهيار أسعار الذهب في مصر.. والعيار يخسر 20 جنيها ويصل لأدنى مستوى في 6 أسابيع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، بشكل حاد، خلال اليومين الماضيين، بمقدار 20 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام.

يأتي ذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات الجمعة، إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، متأثرا بارتفاع الدولار، ووصل سعر الخام إلى 1781 دولارا للأوقية، بحسب رويترز.

وعزز الدولار مكاسبه اليوم، متجها نحو أكبر زيادة أسبوعية في 7 أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس آذار وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الجمعة، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 681 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 785 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 898 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6280 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.