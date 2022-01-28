أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر، في بداية التعاملات، حيث انخفض سعر الجرام 3 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس.

وأمس الخميس، فقد الذهب 15 جنيهاً خلال التعاملات متأثراً بتراجع سعر الخام عالمياً.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، وفقاً لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وكان سعر الذهب عالميًا قد انخفض خلال تعاملات أمس، الخميس، إلى 1798 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.14%، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بسبب ارتفاع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تلميحات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.