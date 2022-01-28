شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 % ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 1.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن مجموعة الثقافة والترفيه ارتفعت بـ8.3%، والنقل 8.2%، والتعليم 3.8%، والأغذية والمشروبات 2.5%، والمطاعم والفنادق 1.8%، والأثاث والتجهيزات المنزلية 1.4%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.3%، والاتصالات 1.2%، والتبغ 0.3%.

في المقابل تراجعت أسعار مجموعة السكن بنسبة -1.6%، والملابس والأحذية -0.1%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وأشارت البيانات إلى أنه فيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسة في التضخم الخليجي العام في شهر نوفمبر 2021م، فقد أسهمت مجموعة النقل بنسبة 1.1 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 1.9%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الأثاث ومجموعة الاتصالات والتعليم، والمطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.

في المقابل، أسهمت مجموعة السكن بمساهمة سالبة بلغت -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تُذكر في هذا الشهر.

أما من حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2021م، فقد أسهمت المملكة بما نسبته 0.7 نقطة مئوية، والإمارات بنسبة 0.4 نقطة مئوية، بينما أسهمت بقية الدول الأعضاء بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

وكشفت بيانات المركز أن أسعار المستهلكين في دول المجلس، شهدت ارتفاعا طفيفا في مستوى أسعارها بنسبة 0.3% في شهر نوفمبر 2021م مقارنة مع الشهر السابق، ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.2%، والنقل 0.8%، والمطاعم والفنادق 0.2%، والأغذية والمشروبات 0.1%، مقابل تراجع أسعار مجموعة الأثاث بنسبة -0.2%، واستقرار أسعار باقي المجموعات عند مستوياتها السابقة.