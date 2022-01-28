شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف السعودية» تدعو لوضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية العربية الروسية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تتناول «آفاق تطوير العلاقات الروسية العربية في الواقع العالمي الجديد»، في فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي المقام بدولة الإمارات ضمن معرض إكسبو دبي 2020، بدعم من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإماراتية.
وأوضح أن تنظيم اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين في منتدى مجلس الأعمال العربي الروسي، يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، والعمل على زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بينهما.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية ضرورة تذليل المعوقات المالية والبنكية وتحفيز البنوك الروسية على افتتاح فروع لها بالمملكة، والإسراع بتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي وإيجاد خط ملاحي مباشر للشحن (بحري، جوي) بين البلدين لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوحيد المواصفات والمقاييس لتسهيل انسياب التبادل التجاري وتوفير المعلومات حول أنظمة وبيئة الاستثمار بروسيا، وزيادة الانفتاح الروسي على قطاع الأعمال السعودي، بدلا من التركيز على الشركات والمشاريع الحكومية الكبرى.