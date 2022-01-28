شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف السعودية» تدعو لوضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية العربية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، مقترحا العمل على تحفيز مجالس الأعمال الثنائية وزيادة الاستفادة من الدعم الحكومي، وتنشيط التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء شركات مشتركة ومنصة إلكترونية للتعريف بالمنتجات الروسية والعربية، وتنظيم المعارض وإزالة العقبات الإجرائية التي تحد من نفاد المنتجات بين المجموعتين، فضلا عن تكثيف الوفود والملتقيات التجارية.

جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تتناول «آفاق تطوير العلاقات الروسية العربية في الواقع العالمي الجديد»، في فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي المقام بدولة الإمارات ضمن معرض إكسبو دبي 2020، بدعم من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإماراتية.

وأوضح أن تنظيم اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين في منتدى مجلس الأعمال العربي الروسي، يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، والعمل على زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بينهما.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية ضرورة تذليل المعوقات المالية والبنكية وتحفيز البنوك الروسية على افتتاح فروع لها بالمملكة، والإسراع بتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي وإيجاد خط ملاحي مباشر للشحن (بحري، جوي) بين البلدين لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوحيد المواصفات والمقاييس لتسهيل انسياب التبادل التجاري وتوفير المعلومات حول أنظمة وبيئة الاستثمار بروسيا، وزيادة الانفتاح الروسي على قطاع الأعمال السعودي، بدلا من التركيز على الشركات والمشاريع الحكومية الكبرى.