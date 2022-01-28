شكرا لقرائتكم خبر عن 16 % نموا في العلامة التجارية لـstc مسجلة 10.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتلت stc المركز الأول بقائمة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في تصنيف مجلة فوربس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار.

كما تقدمت stc الممكن الرقمي السعودي سبعة مراكز عالميا لتحتل المرتبة 184 من حيث ترتيب العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022.

يأتي هذا التصنيف المتقدم عالميا تتويجا لإنجازات الشركة مؤخرا، خاصة بعد نجاح الطرح العام الثانوي لـ 100.2 مليون سهم، والتي تمثلت في 5.01% من أسهمها من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

ومثل ذلك الطرح إنجازا مهما لشركة stc كشركة مساهمة، حيث أدى إلى تعزيز سيولة أسهمها وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين، وتنوع استثماراتها وإستراتيجيتها في الاستثمار بالمجالات المتعددة، ومنها مجال التقنية المالية «فنتك» بعد حصول stcpay على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك رقمي.

كما قامت بإنشاء أكبر مشروع مركز بيانات في المنطقة بمساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع في المرحلة الثالثة ضمن 16 مركزا للبيانات، ضمت 17 ألف وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن.

ويعكس تحقيق مجموعة stc هذا التصنيف، التأكيد على نجاح إستراتيجيتها والتي تواصل تنفيذها من خلال التركيز على توفير تجربة متميزة للعملاء، وريادة نمو السوق، حيث استطاعت الاستمرار في المحافظة على ريادتها وتعزيز قوة علامتها التجارية في المملكة والمنطقة، مستندة إلى عدة مسارات غير تقليدية لإثراء تجربة عملائها بالحلول والخدمات الرقمية، خاصة ما حققته من إنجازات في عام 2021.