شكرا لقرائتكم خبر 57 % حصة المدفوعات الالكترونية في 2021 متجاوزة المستهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت حصة المدفوعات الالكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 57 % لعام 2021، من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، بحسب ما أعلنه البنك المركزي السعودي أمس، مشيرا إلى أنها تجاوزت بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - التي حددت بـ 55 % لعام 2021.

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك أن البنك المركزي - في ظل توجيهات القيادة- يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الالكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات، وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الالكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الالكترونية إلى 70 % بحلول عام 2025، إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.

نمو قياسي

وأشار البنك المركزي إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، ففي نهاية عام 2021م بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليارات عملية، بنسبة نمو بلغت 81 % مقارنة بـ 76 % لعام 2020م، إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية العام 2021م مقارنة بـ 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتشكل قرابة 95 % من إجمالي عمليات نقاط البيع في عام 2021م، كذلك طرق الدفع الالكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام «سداد»، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام «سريع»، وغيرها.

84 % للشركات

من جهة أخرى سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نموا ملحوظا، حيث بلغت حصة المدفوعات الالكترونية منها نحو 84 % لعام 2021م، بالمقارنة بنسبة 51 % لعام 2019م، أي ما يعادل نموا في هذه الحصة بنسبة 65 % خلال العامين الماضيين، كما بينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6 % على وسائل الدفع الالكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78 % للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76 % للمنشآت متناهية الصغر.

يذكر أن هذا الإنجاز يعد داعما لتوجهات القيادة - حفظها الله - نحو رقمنة الاقتصاد السعودي، ويظهر كذلك تغييرا إيجابيا في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني؛ لما فيها من فوائد إيجابية عديدة في تسهيل التعاملات التجارية، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

المدفوعات الالكترونية (قطاع التجزئة - الأفراد)

2021:المحقق 57 %

المستهدف 55 %

المخطط 70 % بحلول 2025

المدفوعات عبر «مدى» بنهاية 2021:

عدد العمليات 5.1+ مليارات عملية

نسبة النمو 81 % ( 76 %في 2020)

عدد أجهزة نقاط البيع + 1 مليون جهاز ( 721 ألف جهاز في 2020 )

عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (% NFC 95 )

اعتماد المنشآت على وسائل الدفع الالكتروني:

