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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة أبها اعتماد فوزهم في الانتخابات، للدورة 19 (1443_1447)، وهم: حسن بني حويز 2063 صوتا، موسى فلقي 2041 صوتا، محمد القحطاني 1943 صوتا، مهدي آل هضبان 1939 صوتا، صالح القرني 1900 صوت، ماجد آل سحيم 1803 أصوات، سعيد آل قماش 1784 صوتا، محمد آل فاهدة 1574 صوتا، شاكر عوير 1470 صوتا، فهد القاضي 1470 صوتا. وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات أن إجمالي عدد الأصوات بلغ أكثر من 23 ألف صوت، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 6400 ناخب وناخبة، صوتوا لـ 22 مترشحا للفوز بعشرة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة، البالغ عددها 15 مقعدا.



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