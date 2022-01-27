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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة ينبع نظمت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل افتراضية، للتعريف بمنصة مدد لضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور. وتناولت الورشة العديد من المحاور حول التعريف ببرنامج مدد وحماية الأجور وأهمية الالتزام به، والتعريف بمنصة «مُدد»، وأهم مزايا المنصة لضمان الالتزام بالبرنامج، إضافة إلى التعريف بنظام إدارة الرواتب، وذلك بهدف توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببرنامج حماية الأجور وأهمية الالتزام به وأثره اقتصاديا وأمنيا من خلال استخدام المنصة ونظام إدارة الرواتب، مما يحفظ العلاقة التعاقدية المالية بين المنشأة وعامليها، ويقلل الاعتماد على النقد، مما يعني تقليل عمليات الاحتيال ومكافحة التستر عبر منصة «مُدد» ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تنفذها غرفة ينبع لرعاية منتسبيها من قطاع الأعمال.

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