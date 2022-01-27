استبانة لقياس رضا المستهلك عن وكلاء الأجهزة الكهربائية

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وتتضمن الاستبانة الموضوعات ذات الأولوية للمستهلك المتعلقة بجودة المنتجات وأسعارها وخدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان والاسترجاع والاستبدال وآلية معالجة الشكاوى.
وتأتي هذه الاستبانة بعد طرح الوزارة الأسبوع الماضي الاستبيان الخاص بقياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات، وذلك بهدف إشراك المستهلك في تجويد الخدمات في جميع القطاعات.
وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمستهلك من خلال التنسيق والتواصل مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلكين بشكل دوري.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قد اجتمع في يونيو الماضي مع وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار، وأكد أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية للمستهلكين، وسرعة معالجة البلاغات والشكاوى وتطوير الأداء لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.
استبانة قياس رضا المستهلك عن وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية:
الهدف: قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك لتتم عملية التطوير بشفافية
تتضمن الاستبانة:
- جودة المنتجات
- أسعار المنتجات
- خدمات ما بعد البيع
- الصيانة
- الضمان
- الاسترجاع والاستبدال
- آلية معالجة الشكاوى
المشاركة في الاستبانة عبر: https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/20E427F4628D01B2
استبيانات سابقة:
- استبيان قياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات
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