مقيم يبلغ عن تستر تجاري في شركة مقاولات

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وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سجلت الشركة باسمه.
وبناء عليه تمت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة التستر.
وأكدت الوزارة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها والإبلاغ عن حالات الاشتباه بمخالفات نظام مكافحة التستر من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
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