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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - "فرصتي 2" الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم، يحتضن تأهيل رواد الأعمال والمقدمين على سوق العمل، من خلال تدريبهم في 48 دورة تدريبية وورشة عمل، يقيمها الملتقى بالشراكة مع عدد من القطاعات والشركات الحكومية ومراكز وحاضنات الأعمال، كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ومركز دلني للأعمال، وغرفة القصيم.

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