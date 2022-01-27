شكرا لقرائتكم خبر حظر وتقييد استيراد وتداول 341 نوعا من مبيدات زراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر وتقييد استيراد وتصدير وتصنيع أو تداول 341 نوعا من المبيدات الزراعية، وسمحت بتداول 5 أنواع منها لمدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ صدور القرار.

وأوضحت الوزارة، أن حظر وتقييد المبيدات جاء بعد إعادة دراسة وتقييم مخاطرها على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحيوان أو الزراعة، استنادا على قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الوزارة، على جميع المستوردين والمزارعين الالتزام بعدم استيراد أو استعمال أنواع المبيدات التي تم حظرها وتقييدها، وذلك ضمن مساعي الوزارة للحد من مخاطرها على الصحة العامة.

5أنواع يسمح بتداولها لمدة لا تتجاوز 18 شهرا:

مبيدات مقيدة:

1 Cypermethrin (Alfa-Cypermethrin)

يقيد للاستخدام البيطري فقط لمكافحة الطفيليات الخارجية، للصحة العامة وكذلك كطعوم المصائد الحشرية وللاستخدام الزراعي لمكافحة آفات محاصيل الأعلاف والحبوب، أو يستخدم بموافقة وإشراف حسب ما تراه السلطة المختصة.

2 Fipronil

مقيد للصحة العامة وللاستخدام الزراعي لتغطيس فسائل النخيل فقط بالهيئات (SC EC) أو يستخدم بموافقة وإشراف حسب من تراه السلطة المختصة.

3 Imidacloprid

مقيد لمكافحة النمل الأبيض(الرمة)، وآفات البيوت المحمية ويسمح بالهيئة (GR) لمكافحة آفات الزراعة المكشوفة والهيئة (WS) لمعالجة التقاوي، ويستخدم بموافقة وإشراف حسب من تراه السلطة المختصة على أن يتم مراجعته دوريا.

مبيدات محظورة:

1 Thiacloprid

2 Thiophanate methyl

يسمح بالتداول لفترة لا تتعدى 18 شهرا من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (136618/1135/1443) وتاريخ 1443/06/13

لمعرفة المزيد عن قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة عبر: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblockKSA.aspx.