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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إيجبس 2022 تستضيفه مصر خلال المدة من 14 إلى 16 فبراير المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض، بمشاركة الأمناء العامين لمنظمات (أوبك) و(أوابك)، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى وزراء البترول والطاقة من عدة دول عربية وأفريقية، ورؤساء شركات البترول العالمية والمحلية. وسيناقش المؤتمر الدولي للبترول -على مدى ثلاثة أيام- العديد من الموضوعات التي تتعلق بصناعة البترول العالمية وتواكب التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن بينها الطاقات المتجددة، والتوجه للهيدروجين كوقود نظيف بما يواكب التطور الحالي في عالم الطاقة، وجهود قطاع البترول في خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، فضلا عن عقد جلسات خاصة للشركات العالمية لعرض الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة التي تخدم صناعة البترول.

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