شكرا لقرائتكم خبر سابك للمغذيات تستحوذ على 49% من «إي تي جي إنبتس هولدكو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة (إي تي جي) للاستحواذ على 49% من أسهم شركة (إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد)، في صفقة بلغت قيمتها 320 مليون دولار، (1.2 مليار ريال). وتقوم الاتفاقية على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون والتغيير في قيمة رأس مال العامل الذي سيتم تحديده عند اكتمال الصفقة.

تأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية سابك للمغذات الزراعية المملوكة بنسبة 50.1% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتحقيق التكامل في سلسلة القيمة، وتهدف لمزج المغذيات الزراعية وتوزيعها في الأسواق العالمية وتعزيز العلاقات مع المزارعين والزبائن النهائيين، والاستفادة من حضور (إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد) من خلال توزيع ومزج الأسمدة والبذور ومواد حماية المحاصيل، حيث تمتلك الشركة أكثر من 350 مركز توزيع، وشبكة واسعة من الوكلاء والخبراء الزراعيين لتلبية الطلب التجاري واحتياجات المزارعين في منطقة جنوب الصحراء الكبرى وجميع أنحاء إفريقيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذات المهندس عبدالرحمن شمس الدين أن الاتفاقية تسهم في توسيع حضور الشركة والاستفادة من فرص النمو لمواكبة التطورات المتوقعة، كما تعزز مكانة الشركة الريادية في صناعة المغذيات الزراعية العالمية بامتلاكها أفضل القدرات في التصنيع والتشغيل والتخطيط والتسويق والمبيعات وسلسلة الإمدادات والتقنيات والبحث وخدمات ما بعد البيع.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة (إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد) أشيش لاخوتيا، عن اعتزازه الشديد بالشراكة مع سابك للمغذيات الزراعية واعتبرها نقلة لتحقيق أثر مستدام في الأسواق المختلفة، مؤكدا التزام شركته بمعالجة نقص الغذاء وتقديم منتجات عالية الجودة لزيادة محاصيل المزارعين وتحسين أرباحهم، ومعربا عن سعادته بالتعاون مع شريك لديه الدافع والشغف لدعم رؤية الشركة.

وتعتمد سابك للمغذيات الزراعية نموذجا تشغيليا يعتمد على عدد من الركائز لضمان النمو المستدام وتعزيز التميز في حلول المغذيات الزراعية.