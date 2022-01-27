وضع حجر الأساس لمصنع تجميع سيارات بالجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين حجر الأساس لمصنع تجميع سيارات الركاب والذي يعد الأول من نوعه في المملكة لتجميع سيارات الركاب تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية في مجمع بلاس كيم.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عال على الاقتصاد الوطني والتي من خلالها تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سنام الدكتور فهد الدهيش أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى 15 % وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي والتي ستصل فيما نسبته من30 إلى 40 % وفي بداية انطلاقة المشروع سيتم توطين 50 % من الوظائف كمرحلة أولى ولفت إلى أن قيمة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 300 مليون ريال.

من جانبه أكد الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ السيد تشانغ ون كيم أنهم يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام.

وشهد حفل وضع حجر الأساس توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية.