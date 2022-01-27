استهداف تحويل 4 آلاف مصنع إلى الأتمتة وتوفير وظائف نوعية للمواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن خطة الوزارة تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وتوفير الوظائف النوعية للمواطنين.

وأوضح أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميا، وبخاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال خلال مجلس صناعيي الرياض الخامس، الذي نظمته غرفة الرياض، تحت عنوان «التعريف بممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي- الثورة الصناعية الرابعة «إن الوزارة سعيا منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.

تسريع وتمكين

وذكر الزامل أن المجلس الصناعي يضم مزيجا من القطاعات الصناعية، والمسارات المتنوعة التي إحدى مكوناتها التحول الرقمي ومنها المحتوى المحلي وتنمية الصادرات، واستدامة الشركات، والثروة الصناعة الرابعة.

وبين الزامل أن رؤية المملكة 2030 جعلت التحول الرقمي أحد ركائزها الأساسية، وسعت لتسريعه وتمكينه، مستفيدة من امتلاك المملكة التركيبة السكانية الشابة المتعلمة المتمرسة في التقنيات والترتيب المتميز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م، منوها إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها المملكة، وحصولها على المركز الثاني عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، والسابع عالميا في سرعة «الإنترنت» والثامن في عدد المدن المغطاة بالجيل الخامس، والعاشر في التغطية الشاملة للجيل الخامس.

تبني التقنيات

وقال «إن هيئة «مدن» نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثروة الصناعية الرابعة، واستحدث برنامج «ندلب» 10 مبادرات تستهدف تجهيز البنية التحتية التقنية، وتحفيز حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما أطلق الصندوق الصناعي «برنامج تنافسية» لتمويل مشاريع التحول الرقمي الصناعي، وبواسطة برنامجنا هذا نسعى إلى توفير حزم دعم متنوعة؛ لتطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي، وتبني حلول التصنيع المتقدمة، وكذلك تصميم وإنشاء المصانع الجديدة وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج».

أبرز ما شهده المجلس:

