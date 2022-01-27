هبوط كبير في سعر الذهب.. المعدن الأصفر يخسر 10 جنيهات في الجرام

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، 27 يناير 2022، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 795 جنيها للجرام.

يأتي ذلك على خلفية انخفاض سعر الذهب العالمي من 1845 دولارا للأونصة إلي 1817 دولارا.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 681 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 795 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 908 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6368 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.