شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت يرتفع بدعم من أسهم الطاقة والمؤسسات المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس على خلفية صعود أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية سريعة التأثر بالمؤشرات الاقتصادية بعد يوم من تصريحات متحفظة لقادة مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي ألقت بظلالها على الأسواق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.66 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 34261.75 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 30.65 نقطة أو 0.70 بالمئة عند 4380.58 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 168.87 نقطة أو 1.25 بالمئة إلى 13710.99 نقطة عند قرع جرس الفتح.